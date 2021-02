I poliziotti di Aprilia sabato mattina hanno salvato un bellissimo rottweiler. Il cane, verso le 12, era stato notato sulla Pontina, all’altezza del chilometro 51. Si aggirava spaventato ed era un pericolo per sé, ma anche per gli automobilisti in transito.

Con l’ausilio del personale Anas, gli agenti prima hanno messo in sicurezza il traffico stradale e, subito dopo, sono riusciti a tranquillizzare l’animale e a condurlo presso la caserma del distaccamento di Aprilia.

Qui, una volta rifocillata la bestiola, gli operatori grazie alla targhettina appesa al collo del cane, hanno contattato la proprietaria, che molto emozionata è arrivata ed ha potuto riabbracciare il suo adorato “Jason”.

Commossa ha ringraziato i poliziotti, sicura che il suo Jason fosse stato fortunato ad incontrare gli agenti di Polizia, vista la mole di traffico sulla Pontina, che avrebbe potuto essergli fatale.