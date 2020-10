E’ stato ritrovato nelle campagne di Aprilia con una ferita ad una zampa.

Si tratta di un cane di grossa taglia. L’animale ferito è stato portato immediatamente presso la Clinica Veterinaria Galileo Galilei di Latina e relativo canile rifugio per le prime cure e messa in sicurezza.

La responsabile della struttura, dottoressa Renata Di Fazio ha esaminato il cane riscontrando come la ferita sia stata causata da un colpo di arma da fuoco. Da qui la chiamata alle guardie zoofile Norsaa di Roma.

Sottoposto ad operazione chirurgica, dalla zampa del grosso cagnone sono stati estratti 2 “pallettoni” da caccia, verosimilmente da cinghiale. Purtroppo non è da escludere la possibilità che l’arto sia da amputare.

Le guardie zoofile, a questo punto, hanno immediatamente informato la Procura della Repubblica di Latina e per conoscenza la ASL Veterinaria e la Polizia Locale di Aprilia. L’ipotesi di reato è relativa all’ex Art. 544 Ter “Maltrattamento di Animali”.

Sul proprio profilo facebook, le guardie zoofile hanno chiesto la collaborazione di eventuali testimoni: “Preghiamo chiunque possa aver visto qualcosa di segnalare immediatamente di quanto a conoscenza. Preghiamo inoltre i cacciatori, di segnalare chi si comporta in questo modo barbaro durante le battute e di allontanare questi delinquenti dai loro gruppi. Ricordiamo che per l’art. 544 Ter codice penale sono previsti fino a 18 mesi di reclusione, 30 mila ero di multa ed il sequestro delle armi con relativa revoca del porto d’armi, anche per chi è stato complice ed ha taciuto. Per segnalazioni sul caso : +39 351 591 1569 Norsaa guardie Zoofile”.