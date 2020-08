Ieri pomeriggio il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, ha ufficializzato quanto era già nell’aria, ovvero un cambio nella compagine degli assessori: il primo cittadino ha affidato l’Assessorato all’Ambiente a Monica Laurenzi e la delega all’Urbanistica a Omar Ruberti.

“Voglio innanzitutto ringraziare Michela Biolcati Rinaldi e Salvatore Codispoti per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi anni – ha commentato Terra – questo cambio segue una riflessione già avviata in maggioranza e avviene su indicazione del gruppo Piazza Civica che intende dare, in questo modo, un apporto politico-amministrativo all’azione dell’esecutivo cittadino ancor più incisivo ed efficace”.

Monica Laurenzi, 52 anni, è stata dirigente nazionale di Legambiente e coordinatrice della Lista Terra in questi anni, mentre Omar Ruberti (41 anni) è l’attuale capogruppo consiliare di Piazza Civica, la formazione politica nata dall’esperienza della Lista per Antonio Terra Sindaco, incarico dal quale si è già dimesso prima di accettare l’incarico come assessore.

“A Monica e Omar va il mio personale augurio di buon lavoro – conclude il primo cittadino – Sono certo che, con le loro competenze e la loro passione, sapranno guidare al meglio due dei settori cruciali per lo sviluppo della nostra Città e per la promozione e la difesa del nostro territorio”.