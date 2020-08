Cambio di guardia nei carabinieri ad Aprilia. Dopo nove anni il capitano Pierluigi Mascolo lascia il comando del nucleo operativo e radiomobile e va a ricoprire il ruolo di comandante della Compagnia carabinieri di Follonica.

Al suo posto subentrerà il capitano Nicola Parente, che arriva da Alcamo.

Arrivato ad Aprilia nel mese di ottobre 2011, il capitano Mascolo ha ricoperto fino a novembre 2016 il ruolo di comandante della sezione radiomobile, da novembre 2016 a gennaio 2020 il ruolo di comandante della sezione operativa e da gennaio 2020 ad oggi il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile.

In un territorio complesso come quello di Apriia, sotto il comando del capitano Mascolo sono state portate a termine importanti operazioni, tra le quali:

• “Miriade” che portò all’arresto di 10 persone dedite allo spacco di stupefacenti Aprilia, Roma, Brembate di Sopra, Velletri e Cassino, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga;

• “Touchdown che portò all’arresto di 19 persone e mise in luce una serie di condotte illecite poste in essere da amministratori e funzionari pubblici dei comuni di Cisterna di Latina, Anzio, e da imprenditori accreditati per l’esecuzione di lavori presso quelle amministrazioni;

• l’arresto dei due soggetti responsabili dell’omicidio di Luca Palli;

• l’arresto del responsabile dellomicidio di Armando Martufi a Cori la notte di Capodanno del 2018.