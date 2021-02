Un grave episodio di violenza si sarebbe consumato, ieri sera, in pieno centro ad Aprilia.

A quanto confermato anche dai carabinieri del comandi di Aprilia un giovane sarebbe stato preso a botte da un gruppo di coetanei.

L’episodio si è verificato poco prima delle 20, in via Verdi, a poca distanza dal Caos Caffè.

La vittima, una ragazzo di 18 anni che stava tornando a casa a piedi, è stato circondato da un gruppo di ragazzi, di età compresa probabilmente tra i 13 ed i 15 anni.

Il branco lo ha aggredito a calci e pugni spingendolo in strada, col rischio che venisse investito. Un pestaggio che, tra le altre cose, avrebbe causato alla vittima la perdita di alcuni denti.

La scena sarebbe stata ripresa dagli aggressori con i telefoni cellulari.

Nel momento in cui parliamo, non sarebbe stata presentata ancora la denuncia ai carabinieri che, però, a conoscenza dell’accaduto sono già intervenuto per acquisire i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.

Per altro, testimoni avrebbero visto alcuni giovani, tre o quattro, fuggire a piedi in direzione di via Mascagni.