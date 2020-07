Aprilia avrà il suo commissariato di polizia. La notizia è stata annunciata dal segretario provinciale e commissario del Partito democratico proprio ad Aprilia, Claudio Moscardelli.

“Oggi sono stato al ministero dell’Interno e ho ottenuto dal vertice della polizia di Stato la conferma che si sta procedendo ad istituire il commissariato della Polizia di Stato ad Aprilia”.

Al momento si è nella fase dell’organizzazione inerente la logistica.

L’istituzione del commissariato ad Aprilia insieme all’aumento di organico della Questura di Latina di 35 unità.

“Sono risultati ottenuti grazie ai numerosi incontri, iniziati con il sottosegretario Bocci, nella scorsa legislatura, che mise in condizioni l’allora Questore De Matteis di svolgere appieno le indagini sulla criminalità a Latina, e che si prodigò per aumentare l’organico e un salto di fascia della Questura di Latina. Gli incontri sono proseguiti con il vice ministro Matteo Mauri che ha lavorato costantemente al raggiungimento dei risultati, sempre supportati dall’attenzione dei vertici della Polizia di Stato. Nella fase delicata di concretizzazione il vice ministro Mauri ha svolto un ruolo decisivo per l’organico e per Aprilia e lo ringrazio del suo impegno: ho invitato il viceministro Mauri ad Aprilia e spero di comunicare a breve la data dell’iniziativa”.

Non era facile l’istituzione del commissariato tuttavia la città di Aprilia presenta in termini demografici attuali e di crescita una realtà con tutte le condizioni per adottare il provvedimento.

Dimensioni, estensione territoriale e presenza criminale sono caratteristiche che sostengono la scelta.

“Nelle audizioni della commissione antimafia, Aprilia è risultata presentare – conclude Mosscardelli – molti elementi che necessitano di essere attenzionati: è un crocevia di numerose organizzazioni criminali sul territorio che sono il frutto di insediamenti storici e sopratutto oggi della vicinanza a Roma, una capacità espansiva notevole. L’organico aumentato della polizia di Stato accompagnato da un lavoro egregio del questore Spina che ringrazio per la capacità e la professionalità dimostrate , sono elementi che consentiranno di valorizzare l’istituzione del Commissariato ad Aprilia e di porre in essere un’azione di contrasto alla criminalità sempre più efficace”.