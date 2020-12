Il 2 dicembre i rappresentanti dell’Ente d’Ambito dell’ATO4, del Comune di Aprilia, della Società Acqualatina, e del Consorzio “La cogna” e il Comitato dalla borgata al quartire si sono confrontati in una videoconferenza.

Obiettivo dell’incontro è stato di fare chiarezza e fornire informazioni dettagliate che conducano gli abitanti del quartiere La Cogna di Aprilia a concludere con successo l’iter di allaccio alla pubblica fognatura.

A seconda della Via di residenza, le situazioni sono varie, ed è per questo che si è concordato di stilare una sorta di vademecum a supporto della cittadinanza.

Per quanto riguarda Via Crati e traverse collegate (via Neto, via Garga, via Mavigliano, via Gidora, via Simeri, via Lamato e via Gaggio, via Emoli e via Settimo, via Duglia e via Cardone, via Coscine, via Follone e via Esaro, via Torbido e via Sasso, via Corace e via Cancello, via Grande e via Annea, via Oliva, via Arente, via Salzare parte terminale a valle di via Maroggia) le casistiche che si sono configurate sono le seguenti:

ABITAZIONE CON ALLACCIO GIA’ CONTRATTUALIZZATO: 111 utenze residenti in Via Crati e traverse collegate risultano già allacciate alla pubblica fognatura e hanno già ricevuto il contratto da Acqualatina ABITAZIONE CON ALLACCIO ESEGUITO MA PRIVA DEL CONTRATTO CON ACQUALATINA: Alcune utenze sono già allacciate alla pubblica fognatura, ma devono ancora richiedere il contratto al Gestore ABITAZIONE SPROVVISTA DI ALLACCIO Alcune utenze sono ancora sprovviste di allaccio alla pubblica fognatura

COME DEVONO COMPORTARSI GLI UTENTI

A seconda della situazione individuale, i residenti dovranno mettere in atto azioni differenti.

Le 111 utenze già provviste di allaccio e a cui è stata recapitata la lettera con il contratto : dovranno inviare al più presto il contratto compilato e sottoscritto ad Acqualatina, scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it. Per chi non avesse ricevuto il contratto contatti Acqualatina all’email clienti@acqualatina.it segnalando il mancato recapito. Le utenze provviste solo di allaccio : dovranno scaricare il modulo “B” dal sito Acqualatina, all’indirizzo https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/ (selezionando il servizio di fognatura). Il modulo dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato al Gestore scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it.

Le utenze sprovviste di allaccio : dovranno richiedere l’allaccio ad Acqualatina, scaricando il modulo “B” dal sito Acqualatina, all’indirizzo https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/ (selezionando il servizio di fognatura). Il modulo dovrà essere compilato, sottoscritto e inviato al Gestore scrivendo all’indirizzo e-mail clienti@acqualatina.it.

Nel caso in cui un cittadino non sappia se la propria abitazione è provvista o meno di allaccio alla pubblica fognatura, dovrà contattare Acqualatina, per una verifica.

Per tutte le informazioni del caso, o per richiedere appuntamento presso uno degli sportelli Acqualatina, è disponibile il Numero Verde 800 085 850 o l’indirizzo mail clienti@acqualatina.it oppure l’APP di Acqualatina.

Nei prossimi giorni avrà luogo un ulteriore incontro tecnico tra l’ATO4, il Comune di Aprilia e la Società Acqualatina finalizzato a verificare che gli allacci delle singole utenze, ove presenti, abbiano correttamente svolto la procedura di predisposzione dell’allaccio presso il Comune.

In caso contrario, gli utenti verranno contattati e dovranno provvedere autonomamente e nel più breve tempo possibile a compilare il modulo “A” (scaricabile da https://www.acqualatina.it/utenti/documenti-contrattuali/) e a inoltrare richiesta di nulla osta allo scarico ad Acqualatina, così da regolarizzare l’intero processo di scarico.

Per le vie diverse da Via Crati e traverse collegate zona Cogna e Fossignano ad oggi non è ancora possibile attivare il servizio; si dovrà attendere la consegna dei relativi tratti di rete fognaria da parte del Comune di Aprilia all’ATO4 e alla Società Acqualatina, previo collaudo tuttora in corso. A valle di tale passaggio, varranno le stesse regole sopra enunciate per Via Crati e traverse collegate.