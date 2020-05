Un uomo di 51 anni è stato arrestato questa mattina alle 12. Si tratta di un imprenditore trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

I carabinieri sono intervenuti ad Aprilia, in via Caligola, unitamente ai militari della stazione Campoverde al termine di uno specifico servizio antidroga.

L’uomo, nel corso di una perquisizione dei magazzini in uso alla sua ditta, è stato trovato in possesso di 20 kg di cocaina suddivisa in 20 panetti