Trovato in possesso di 2 panetti di hashish per un totale di 200 grammi e 15 grammi di marjiuana, nonchè bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, un 41enne di origini marocchine ma domiciliato ad Aprilia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri di Aprilia, con l’ausilio di personale del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria a Roma, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, lo hanno identificato ed arrestato.

Le manette sono scattate per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.