Era stato sorpreso in possesso, il 5 agosto 2020, ad Aprilia, di 77 grammi di cocaina pura: 514 dosi in totale. Oggi, Eddine Kammah Fakher, nato in Marocco, è stato condannato a 6 anni di reclusione.

L’uomo ha scelto il rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo di un’eventuale condanna, e che si basa sulle prove raccolte in fase di indagini.

Il pubblico ministero D’Angeli ha chiesto per l’imputato 5 anni di reclusione. Il giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, invece ha emesso una sentenza di 6 anni di carcere e 30mila euro di multa.

Le forze dell’ordine durante la perquisizione avevano rinvenuto anche sostanza da taglio, un bilancino elettronico e tutto il necessario per il confezionamento della droga.