Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un 40 enne, e due 29 enni di Aprilia.

I fatti si sono verificati ad Aprilia ieri, 20 febbraio, intorno alle 20, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti.

I tre, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina suddivisi in 73 involucri e di 17 grammi di hashish, nonché della somma in contanti di 365 euro.

Ora si trovano ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.