Aprilia, apertura ai nastri di partenza per Bricoman. 80 assunzioni in vista e sviluppo per il territorio

Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo punto vendita di Bricoman nel sito industriale ex Ghira a ridosso della Pontina, ad Aprilia.

In questo contesto è stato firmato un accordo di collaborazione tra Bricoman e Comune per creare un percorso preferenziale di gestione, orientamento e inserimento lavorativo per l’assunzione di 80 dipendenti nel nuovo punto vendita situato nel territorio comunale e la cui apertura è prevista entro dicembre 2020.

L’azienda, leader in Europa nella commercializzazione di prodotti tecnici per la costruzione e la ristrutturazione della casa, con vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, ha scelto, infatti di investire nel Lazio. La struttura si estenderà su circa 7.200 mq di superficie coperta con un’ulteriore area esterna dedicata alla commercializzazione di materiale per l’edilizia vasta oltre 2400 mq. di superficie di vendita. Sono previste, inizialmente e con possbilità di incremento, circa 80 assunzioni di personale che sarà scelto in via prioritaria tra gli abitanti del Comune di Aprilia e dei comuni limitrofi. Bricoman è nata nel 1999 in Francia, in Italia il primo negozio apre nell’ottobre del 2008 ed oggi la catena dispone di 22 negozi nelle principali città con circa 3.000 collaboratori. Le vecchie strutture industriali dell’area ex Ghira saranno sostituite da una costruzione moderna, con spazi verdi e parcheggi riservati all’uso pubblico. In base all’accordo Bricoman si avvarrà, a integrazione del proprio processo di selezione ordinario, dei servizi del Comune per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in relazione al nuovo punto vendita. Bricoman e il Comune di Aprilia si confronteranno quindi periodicamente sull’andamento dei processi di assunzione e sulla valutazione dell’impatto occupazionale sul territorio delle attività svolte in collaborazione e il Comune, previo confronto con l’azienda, informerà la cittadinanza, attraverso i propri canali di comunicazione, delle opportunità occupazionali offerte dal nuovo punto vendita Bricoman.