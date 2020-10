Il covid rischia di far saltare, in tutto o in parte, l’anno scolastico che è appena iniziato.

Soprattutto ad Aprilia, dove i casi di contagio aumentano giornalmente e dove ieri le autorità cittadine e scolastiche sono dovute intervenire per mettere in quarantena cinque sezioni tra la scuola dell’infanzia “Collodi” di Campo di Carne e le scuole primarie “Morante” di via Montegrappa e “Grazia Deledda“.

Nelle tre strutture si sono registrati casi di positività tra gli studenti, tanto da far scattare immediatamente il protocollo della Asl. Classi in isolamento volontario, quindi, e sanificazione degli ambienti, che è stata disposta ieri pomeriggio dal Comune.