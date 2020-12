Si è svolto stamattina da remoto il congresso straordinario del Partito democratico Aprilia.

Hanno partecipato Enzo Foschi, vice segretario regionale del Pd, Andrea Ferro responsabile dell’organizzazione, Claudio Moscardelli segretario provinciale e commissario uscente del circolo di Aprilia, Salvatore La Penna, consigliere regionale.

Il congresso ha eletto, con l’unanimità dei presenti, Alessandro Cosmi come nuovo segretario cittadino del PD.

“Nel ringraziare chi ha avuto fiducia in questo nuovo corso, voglio dire chiaramente che noi siamo consapevoli dei problemi di questo partito. Siamo dispiaciuti – spiega Cosmi – dell’assenza da questa assise di una parte dei nostri iscritti, molti dei quali in questi anni si sono impegnati con passione per tenere vivi i valori in cui tutti noi crediamo; a questi compagni diciamo che lavoreremo da subito per ricucire questo strappo”.

Il nuovo comitato direttivo eletto dal congresso sarà composto da Andrea Fantoni, Emilia Ciorra, Marco Luigi Muzi, Margareth Fuoco, Ferdinando Bucci, Cinzia Valleriani, Giuseppe Cantone, Yulia Ponomareva, Ezio Massotti, Flavia Ricciuti, Metteo Ferrera e Rachele Tramonti.

“Da parte nostra non c’è mai stata la volontà di escludere nessuno e confidiamo che sarà possibile tornare a condividere il comune valore della solidarietà, di cui tutti noi avvertiamo il rischio di uno smarrimento. Un partito ha bisogno di valori, strategie, programmi, obiettivi. Ma tutto ciò – conclude il neo segretario – non basta se si smarrisce il senso di una comune appartenenza, di un’impresa comune a cui donne e uomini si sentano legati prima di tutto per ragioni etiche e civili. E quella solidarietà è tanto più necessaria nel momento in cui non si vogliono falsi unanimismi.”