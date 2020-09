Una lite di coppia in auto. Lui tira fuori un coltello, mentre guida, e la ferisce. Lei, fortunatamente, riesce a lanciarsi dall’auto in corsa ed a mettersi in salvo.

E’ andata più o meno così, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, ad Anzio, dove una coppia di Aprilia voleva trascorrere una serata in tranquillità. Invece…

La donna, scappata dall’auto, è stata soccorsa da alcuni passati e portata al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. I sanitari della struttura ospedaliera hanno riscontrato tre ferite da arma da taglio a mani, braccio e al fianco sinistro, e una frattura al piede, che la vittima si è procurata nella sua disperata fuga.

A preoccupare maggiormente la ferita sotto l’ascella, ma gli accertamenti hanno escluso ogni coinvolgimento di organi interni.

L’aggressore, un 40enne di Aprilia, non è ancora stato rintracciato. E con lui l’arma usata per l’aggressione. Sulle sue tracce gli uomini del commissariato di Anzio.

Altro mistero sta nel motivo che avrebbe scatenato tanta rabbia. Una furia quasi ceca e improvvisa, che lo ha spinto a colpire la donna col coltello nonostante fosse al volante. Forse solo lui potrà spiegarlo agli investigatori, quando e se verrà rintracciato.