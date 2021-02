La comunità di Aprilia non lascia solo il ragazzo di 18 anni pestato la settimana scorsa da un gruppo di minorenni. La notizia aveva colpito tutta la provincia pontina e ora da Aprilia partono due raccolte fondi per aiutare la famiglia a sostenere le cure per le ferite al volto.

La prima è quella di un fioraio, “Ginger”, che direttamente in negozio, via Cattaneo 3, raccoglierà le somme che i cittadini vorranno lasciare per la vittima. La seconda è di una privata cittadina che ha lanciato un appello sul gruppo facebook “Sei di Aprilia se…”, sulla piattaforma Splitted.it.

Questo è il link: https://splitted.it/aprilia-contro-il-bullismo/?fbclid=IwAR1ioRMG-tDDBWhyyxicUhKxEBpncBdERfWJPhT-hbqohPo7bcE3bM81cOo

“Buongiorno a tutti. Continua ad affliggermi – ha spiegato Cristina Romano -il pensiero di quel povero ragazzo che ci ha rimesso tutti i denti, e mi chiedevo quanti di voi sarebbero disposti a donare anche solo un euro per dargli la possibilità di riavere una dentatura perfetta”.