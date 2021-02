Sarà interrogato mercoledì 3 febbraio l’appuntato della Guardia di finanza in forza alla scuola nautica di Gaeta arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 49enne, non impiegato in servizi operativi, era stato fermato venerdì scorso dalla locale compagnia della Guardia di finanza e dalla polizia.

Poliziotti e finanzieri lo avevano bloccato il 30 gennaio scorso vicino Torre Mola dopo averlo visto cedere una dose.

Era stato così perquisito e addosso aveva altri 4 grammi di cocaina, suddivisi in 11 dosi. Lo scooter sul quale viaggiava era stato sequestrato. Ora si trova agli arresti domiciliari e mercoledì si presenterà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino Vittoria Sodani, accompagnato dall’avvocato Vincenzo Macari.