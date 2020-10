Una giornata per celebrare la regina delle vie antiche, l’Appia.

L’Appia Day è un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica unendo idealmente tante città e comunità locali.

Per il quinto anno consecutivo saranno oltre cento gli eventi organizzati lungo tutto il percorso in collaborazione con il Parco archeologico dell’Appia Antica, il Parco Regionale dell’Appia Antica, la Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali e il Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio.

Domenica 11 ottobre, a Minturno, si terrà una passeggiata archeologica fino al Castrum dell’Antica Minturnae con partenza alle ore 08.00 davanti al Lido Tahiti – Minturno.

Per le disposizioni anti covid sarà obbligatorio prenotare all’indirizzo e-mail: ass.nuzzo@comune.minturno.lt.it

Sarà l’occasione, per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, per presentare per la prima volta ‘dal vivo’, gli eccezionali risultati degli scavi archeologici, condotti sull’area di proprietà del Comune di Minturno, al confine con il Comprensorio Archeologico demaniale.

Gli scavi, condotti sulla direttrice della Regina viarum e nelle aree adiacenti, hanno riportato in luce un interessantissimo tratto della strada, decumano massimo della citta’ romana, e due cardini a essa ortogonali.

Su un lato dell’Appia e’ ora visibile la scalinata di accesso al grande santuario urbano gia’ riportato in luce negli scavi degli Anni 30 del secolo scorso (attribuibile a Venere genitrice e quindi correlato alle origini della dinastia giulio-claudia), mentre di fronte e’ stato rinvenuto un grande complesso architettonico identificabile come Augusteum, oltre a resti frammentari degli apparati decorativi databili alla fine del I secolo a.C. in intonaco dipinto, stucchi, marmi dell’edificio monumentale destinato al culto imperiale, ed eccezionali testimonianze della decorazione architettonica del santuario ascrivibili a eta’ Flavia.

Le due strade ortogonali alla via Appia delimitano dal punto di vista urbanistico un isolato omogeneo, e racchiudono- esaltandolo- il grande complesso destinato al culto imperiale, realizzato nell’ambito della propaganda politica di Augusto all’inizio del suo principato”.