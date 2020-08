Dalla Lega, e più precisamente dall’eurodeputato Matteo Adinolfi, un appello alla coesione del centro destra di Latina.

In una nota diffusa in giornata, Adinolfi sottolinea come: “Al di là delle differenze che hanno visto il centro destra diviso in provincia in alcune situazioni, c’è comunque tutto il tempo necessario per costruire un percorso comune e vincente a Latina per l’appuntamento elettorale della prossima primavera”.

La riflessione dell’esponente del carroccio si sofferma sugli errori commessi in passato, come quello del 2016 quando, un centro destra frammentato: “Favorì la vittoria di Coletta. Per questo – afferma Adinolfi – è necessario iniziare subito a discutere della squadra e dei progetti da inserire nel programma elettorale”.

Il passo successiva, continua l’analisi, sarà ricostruire anche la macchina amministrativa, smembrata da un’esperienza di governo, quella di Coletta, che definire fallimentare è dir poco.

La critica dell’europarlamentare, poi, si stende a 360 gradi su tutti gli aspetti della vita cittadina ‘toppati’ da Coletta e dalla sua giunta: dal ciclo dei rifiuti, alla programmazione urbanistica, la cura del territorio e valorizzazione della Marina. “Un quadro desolante e un’esperienza amministrativa catastrofica per la nostra città”.

“Ecco perché – conclude la nota – agli occhi dei cittadini di Latina sarebbe imperdonabile presentarsi divisi e favorire ancora una volta chi mascherandosi da espressione della società ha calpestato in questi anni la storia della nostra città”.