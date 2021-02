Il Presidente di Confcommercio Lazio e Componente della Giunta Nazionale di Confcommercio Giovanni Acampora chiede al Presidente della Regione Lazio di considerare la necessità di dover allargare la somministrazione anche alle imprese del commercio e del turismo.

“Invito il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’Assessore della Sanità D’Amato, coinvolgendo anche gli Organi di Governo Centrale competenti, a riflettere sul mancato coinvolgimento dei settori che rappresentiamo nel nuovo piano della campagna di vaccinazione anti Covid-19, definito dal Ministero della Salute.

E’ necessario, per poter contrastare la diffusione dell’epidemia, e per la definitiva ripartenza in sicurezza delle attività dell’intero comparto che noi rappresentiamo, sottoporre a vaccinazione anche le nostre imprese e i nostri lavoratori (commercio, turismo, servizi e terziario) quotidianamente esposti al rischio di contagio.

I nostri settori non devono essere tagliati fuori, occorre includerli presto nel piano vaccinale; non si possono accettare ritardi nell’organizzazione della macchina vaccinale. Le nostre imprese meritano massimo rispetto e attenzione.

Si comprendono le motivazioni che hanno portato alla scelta delle categorie che hanno accesso prioritario ai vaccini, ma in considerazione anche dell’enorme contributo dato dalle nostre categorie in tutto il periodo della pandemia, confidiamo di essere inseriti, fin da subito, tra i destinatari della campagna vaccinale in corso. Il vaccino per un ritorno alla normalità”.