Un appello accorato quello che arriva sul tavolo della Regione Lazio firmato dai vertici del Car di Roma e del Mof di Fondi.

Da oggi, infatti, sono iniziati i test sierologici a tappeto su forze dell’ordine, a cominciare dalla Guardia di Finanza, e sugli operatori sanitari.

L’obiettivo è ottenere una mappatura del coronavirus e comprendere come si sia mosso nelle nostre comunità ma anche capire chi siano e quanti siano gli asintomatici sul territorio.

Si è deciso di iniziare da chi in queste settimane di massima emergenza è rimasto in prima linea assicurando la cura e la sicurezza dei cittadini.

Ma sono tante le categorie di lavoratori che, nonostante tutto, sono rimasti operativi per assicurare ai cittadini approvvigionamento e servizi.

In questo contesto si inserisce l’appello del Car e del Mof che hanno provveduto ad assicurare il rifornimento delle derrate alimentari alla cittadinanza.

“Chiediamo di verificare – spiegano Massimo Pallottini, direttore generale del CAR, e Enzo Addessi, amministratore delegato del Mof – la possibilità di includere anche i nostri operatori nella seconda fase dei test sierologici che la Regione svolgerà al fine di effettuare un’indagine di sieroprevalenza. Gli operatori, infatti, svolgono un compito di utilità pubblica nella loro attività di vendita di prodotti agroalimentari e, in questi mesi, hanno dimostrato professionalità e abnegazione, intuendo subito la delicatezza della situazione e rispondendo adeguatamente a tutte le misure impartite dal legislatore e dalle direzioni”.

Un lavoro complesso che si è scontrato con le tante misure di contenimento ed i limiti che, nel caso di Fondi, sono derivati dall’aumento esponenziale dei contagi che aveva portato alla definizione della città come zona rossa.

“In queste settimane – concludono – gli operatori e i lavoratori dei Mercati all’ingrosso sono stati davvero encomiabili, hanno portato avanti il proprio impegno nonostante le tante difficoltà sanitarie, logistiche ed economiche. Riteniamo che inserirli nella seconda fase dei test sierologici sia importante sia per ampliare la platea dei soggetti analizzati, sia per permettere loro di proseguire il proprio lavoro con qualche sicurezza in più”.