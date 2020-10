Una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul significato della “donazione del sangue”. E’ quella cui hanno dato vita i rappresentanti del corso di laurea in Scienze Infermieristiche della Sapienza Polo di Latina, diretto dalla Dott.ssa Ernesta Tonini, in collaborazione con la sezione dell’Avis di Latina, guidata dal presidente Dott. Emanuele Bragato.

L’evento mercoledì scorso. La giornata si è aperta con la donazione del sangue da parte degli studenti, seguita da una mini conferenza nel salone della sede Avis di Latina, alla presenza di una rappresentanza degli studenti di Scienze Infermieristiche, e, oltre a Tonini e Bagnato, anche del Prof. Giuseppe Cavallaro, presidente dello stesso corso di laurea.

E’ stata questa, infatti, l’occasione per dichiarare l’apertura ufficiale dell’anno accademico da parte del Prof. Cavallaro, che ha portato i saluti del preside e descritto le caratteristiche del corso, mentre circa duecento studenti del corso di laurea di Latina erano collegati in videoconferenza praticamente da ogni parte d’Italia.

Alla conferenza dedicata all’importanza della donazione e dei suoi riflessi di carattere professionale e sociale, hanno preso parte anche: il Prof Francesco Equitani, Direttore UOC del Centro Trasfusionale Azienda USL di Latina, Anna Maria Visco Coordinatrice Infermieristica Unità di Terapia Intensiva Neonatale e vice presidente della sezione comunale AVIS, e il dott. Fabio Benvenuti, esperto di comunicazione e rappresentante dell’Associazione DIAMANTE aps.

“E’ importante informare e sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, sul tema della donazione. Per questo – ha detto la dott.ssa Tonini – in qualità di Direttore del corso di laurea, anche quest’anno nonostante le restrizioni, ostacoli e difficoltà dovute al periodo storico che stiamo vivendo per combattere il coronavirus, con grande entusiasmo partecipativo abbiamo organizzato in modalità blended learning questa videoconferenza nel rispetto delle norme anticovid, che è anche la giornata universitaria della donazione del sangue”.

Il presidente Bragato ha evidenziato l’importanza della collaborazione che in questi anni si è instaurata con il corso di laurea, che ha dato vita ad una manifestazione di solidarietà umana e di sensibilità verso l’atto della donazione, ringraziando i partecipanti tutti gli studenti cha hanno partecipato e ponendo l’attenzione su quanto sia importante informare tutti i cittadini su quanto ci si adoperi come associazione per sensibilizzare le istituzioni.