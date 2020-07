Un serpente di grandi dimensioni avvistato nel territorio comunale di Roccasecca dei Volsci.

A dare la notizia alla cittadinanza, attraverso la pagina facebook «Piazza Virtuale del Comune di Roccasecca dei Volsci» è stata il sindaco del comune pontino, Barbara Petroni, che ha usato proprio queste parole: “Prestate attenzione lungo gli argini del Fiume Amaseno poiché stamattina è stato avvistato un serpente di grandi dimensioni assimilabile a un’anaconda”.

Ovviamente un’anaconda non potrebbe sopravvivere in un clima così poco temperato come quello pontino, soprattutto in inverno, ma comunque è fuori discussione il fatto che un grosso rettile sia stato avvistato.

La zona è quella vicino al fiume Amaseno, ai confini col comune di Priverno.

Naturalmente, chiunque dovesse avvistare l’animale, è pregato di rivolgersi alle autorità competenti.