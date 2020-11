Una indagine lunga e complessa da parte della procura della Repubblica di Latina, che ha portato all’arresto ed alla detenzione ai domiciliari per un uomo, C. P., classe 1969 residente a Latina.

L’accusa perla di “numerosi atti di violenza fisica e morale, consistiti i primi in reiterate percosse e ripetuti danneggiamenti di cose e le seconde in esplicite minacce profferite, in talune circostanze, anche con l’uso di un coltello” perpetrate dall’uomo nei confronti della moglie G. P., ed andate avanti per svariati anni a partire già dal 2016.

Un comportamento, hanno accertato le indagini, mirato ad “asservire e soggiogare la donna ai suoi voleri, al punto da costringerla, esasperata dalla condotta dell’uomo, ad allontanarsi dalla casa coniugale”.

Tra le varie angherie cui la donna è stata sottoposta anche un’estorsione. Il marito si faceva consegnare la cifra di 6000 euro sotto la minaccia che non avrebbe mai lasciato la casa di famiglia, rendendole così la vita impossibile.