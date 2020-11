Ancora morte e disperazione sui monti lepini a causa del covid. Stavolta ad essere colpita la comunità di Roccagorga.

Ad annunciato dal sindaco Nancy Piccaro, e purtroppo non si tratta della prima vittima della pandemia in paese. Non solo, il covid si affaccia anche a scuola. Tre le classi in quarantena.

Questo il pensiero del primo cittadino affidato alla pagina social del comune: “Il comunicato della Asl continua ad essere fonte di preoccupazione per i continui casi e per i decessi.

Oggi per la nostra comunità si riporta un solo caso di positività, un link esterno per cui la Asl ha già svolto gli appositi tracciamenti.

Purtroppo però altre positività ci sono state comunicate in giornata e le troveremo sul bollettino di domani.

In serata la notizia che non avremmo mai voluto sentire, purtroppo la morte di una nostra concittadina che aveva contratto il Covid.

Esprimiamo profonda vicinanza alla famiglia e ci uniamo al loro dolore e allo sconforto di vivere questi tragici momenti che mai avremmo immaginato di vivere.

Oggi inoltre, a causa di una positività registrata nel Plesso Restaini, sono state messe in quarantena le classi IB, IIA e IVB.

Un augurio alla persona colpita e a tutti i nostri bimbi.

Purtroppo ogni giorno la situazione si fa più complicata e delicata, cerchiamo tutti di usare massima prudenza tutelando noi stessi e gli altri”.