Ancora maltempo in provincia di Latina con la diffusione di allerta meteo per criticità idrologica e idraulica moderata (codice giallo). La protezione civile ha informato tutte le autorità preposte perché sono previste per oggi, 1 febbraio, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale.

Il maltempo dovrebbe continuare per le prossime 6 -9 ore. La protezione civile tiene sempre conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali.