Il maltempo non molla la presa. La protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: da domani mattina, sabato 23 gennaio, e per le successive 12-18 ore si prevede sul Lazio il persistere di venti da burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di vento fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali appenninici. Violente mareggiate lungo le coste esposte.

È altresì in corso di validità l’avviso di condizioni meteorologiche avverse di ieri. Il Centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.