Dopo la breve tregua di oggi, 21 aprile, domani torna di nuovo il maltempo. Le temperature sono ancora basse rispetto alla media del periodo e più che una primavera l’impressione è che questo inverno non voglia abbandonarci.

Per domani la protezione civile ha diramato un’altra allerta meteo. È la terza in tre giorni. Sono previste piogge ed un rischio idrogeologico in provincia di Latina con codice giallo.