Roccasecca dei Volsci, su iniziativa del sindaco Barbara Petroni, è stato il primo Comune della Provincia di Latina ad aderire progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org).

Per l’iniziativa è stato scelto il 21 Marzo, un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti il progetto ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini.

In quella data si festeggia la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio benvenuto istituzionale a tutti i bambini nati nel 2020.

Durante la giornata ogni amministrazione comunale proporrà un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno potrà aggiungere una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Per il sindaco di Roccasecca: “E’ un segnale di distensione in un periodo difficile. Una speranza di rinascita che passa attraverso la gentilezza.” A questo proposito, per tale occasione, come buona pratica di gentilezza verso i nuovi nati e le loro famiglie saranno piantati tre alberi da frutto, uno per ciascun nuovo nato a Roccasecca dei Volsci nel 2020, più precisamente 3 mandorli, simbolo di rinascita. Per i Comuni della Provincia di Latina che fossero interessati ad aderire c’è tempo sino al 10 Marzo.