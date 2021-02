Anche oggi, come d’altra parte ieri, dal bollettino giornaliero diffuso dalla Asl di Latina, non risultano vittime oggi direttamente collegate all’epidemia da coronavirus in atto. Come succede, poi, per ogni lunedì, è relativamente basso il numero di nuovi casi, frutto di un lavoro di analisi del test che, giocoforza, nel fine settimana rallenta. Sono comunque 108 i nuovi contagi, distribuiti nei comuni di:

Aprilia 19 Castelforte 3 Cisterna 8 Cori 1 Fondi 1 Formia 10 Gaeta 2 Itri 3 Latina 26 Minturno 4 Pontinia 1 Priverno 2 Roccagorga 1 Roccasecca dei Volsci 1 Sabaudia 3 San Felice Circeo 2 Santi Cosma e Damiano 6 Sermoneta 2 Sezze 5 Sonnino 2 Sperlonga 1 Spigno Saturnia 1 Terracina 4

Inoltre, sempre dal bollettino, risultano anche 1162 persone guarite.