Covid e scuola stanno diventando un binomio purtroppo indissolubile, soprattutto a Sezze dove, nelle ultime settimane, si sono moltiplicati i casi di contagio.

Dopo la chiusura per sanificazione delle elementari di via Melogrosso, infatti, anche i locali delle medie di via San Bartolomeo oggi resteranno chiusi per l’intervento di igienizzazione.

Un provvedimento preso dalla dirigente scolastica, la dottoressa Fiorella De Rossi, e dalla Asl, dopo che una professoressa è risultata positiva al tampone. In quarantena è finita una classe, in attesa di temponi e tutta la procedura di controllo che ormai abbiamo imparato a conoscere.