C’era anche il Parco del Circeo all’edizione 2020 del salone del turismo nazionale ed internazionale TTG Travel Experience di Rimini.

Durante l’evento il direttore dell’Ente Parco, Paolo Cassola, ha presentato la Guida de La Repubblica dedicata all’area protetta (in edicola e in libreria a partire dallo scorso 14 agosto) e ha illustrato l’ultima iniziativa dell’Ente che mira a valorizzare le potenzialità turistiche del territorio in chiave ambientale: una vetrina gratuita, per un intero anno, sul sito Internet del Parco per tutti gli operatori economici e turistici del territorio.

“La manifestazione – dichiara il direttore dell’Ente Parco, Paolo Cassola – rappresenta sempre un’importante occasione per mettere in mostra le eccellenze dell’area protetta e del suo territorio, offrendo ed incrementando le occasioni di incontro per gli operatori di settore e puntando sempre più verso un turismo sostenibile ed internazionale, soprattutto in un momento così complicato sul piano economico ed occupazionale a causa dell’emergenza Covid-19”.