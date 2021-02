Dopo Roccasecca dei Volsci il Comune di Bassiano, su iniziativa del sindaco Domenico Guidi e proposta delle consigliere comunali Giovanna Coluzzi e Giorgia Avvisati è il secondo comune della Provincia di Latina ad aderire, in pochi giorni, alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati.

”Attraverso la cultura ed il rispetto per l’ambiente i bambini, sin da piccoli, possono crescere nella consapevolezza di pensare globalmente ed agire localmente” Queste le parole usate dagli amministratori del comune lepino.

Per tale occasione, come buone pratiche di gentilezza verso i 10 nuovi nati nel 2020 e le loro famiglie, sarà piantato un albero per ogni bambino nato e creati dei posti auto riservati per le donne partorienti e quelle che hanno già partorito.

La giornata scelta è quella del 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera. Simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org), che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati.

Per i Comuni interessati, c’è tempo sino al 10 Marzo per aderire.