Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha deciso per un quinto provvedimento di zona rossa per un comune del Lazio.

Si tratta di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone.

Troppi i casi di contagio da covid 19 registrati nell’ultima settimana.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Angelo Veronesi che ha spiegato come, dall’una di domani, sabato 27, e per i successivi 14 giorni, nel comune saranno in vigore tutte le restrizioni del caso.

Quello ciociaro è il quinto comune del Lazio in zona rossa dopo Roccagorga, che dovrebbe restarci per altri 7 giorni, Colleferro, Carpineto e Torrice