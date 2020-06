110 milioni di euro. A tanto ammonta il piano di investimenti, firmato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per lo sviluppo del patrimonio delle Asl e delle aziende ospedaliere.

A Latina sono destinati 12,2 milioni di euro ed interventi per la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo.

Per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina previsto l’ampliamento struttura e nuovo edificio, sicurezza antincendio e acquisto di 1 angiografo fisso.

“Nel decreto sono previsti 18 interventi – spiega Zingaretti – sull’intero territorio della Regione Lazio, 14 dei quali sono interventi relativi all’ammodernamento tecnologico“.

6,4 milioni di euro saranno investiti per gli ospedali di Roma città: per l’ospedale San Filippo Neri l’acquisto di 1 Tac e 1 Risonanza magnetica, per il Nuovo Regina Margherita 1 TAC e sicurezza antincendio, per il CTO 1 TAC e per il Sant’Eugenio 1 Risonanza magnetica, sicurezza antincendio e cabina elettrica MT/BT.

9,4 milioni saranno destinati alle Asl della provincia di Roma: all’ospedale San Paolo di Civitavecchia potenziamento dell’emodinamica, ammodernamento della radiologia e lavori di ristrutturazione; agli Ospedali di Colleferro e Palestrina 2 TAC; all’ Ospedale di Tivoli 1 Tace 1 Risonanza magnetica e sicurezza antincendio; agli Ospedali Anzio e Nettuno 1 Risonanza magnetica e lavori installazione, adeguamento locali e sicurezza antincendio.

20,7 milioni di euro alle Asl delle province del Lazio.

Partiranno inoltre 276 altri cantieri già programmati: tra cui, entro la fine del 2021, quelli inerenti l’ampliamento dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

“Sull’area di Roma segnalo infine per Tor Vergata – interviene l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – 7,2 milioni per il potenziamento dell’offerta ospedaliera e la realizzazione della Torre 8, una cosa assolutamente importante per potenziare un bacino fra più popolosi della città. Infine, in previsione del nuovo pronto soccorso del Campus Biomedico c’è un intervento di ammodernamento per 2,6 milioni di euro”.

Un importante intervento sarà poi effettuato presso il polo oncologico Ifo, dove e’ prevista con un investimento di circa 25 milioni di euro la realizzazione di un centro per la protonterapia, che e’ la terapia piu’ avanzata per quanto riguarda la lotta ai tumori..

“Sara’ un centro di carattere nazionale e un punto di riferimento – ha concluso D’Amato – per il Centro-Sud del nostro Paese”.