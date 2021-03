di Katiuscia Laneri – I lavori del partito si sono aperti con il ‘reclutamento’ sempre più esteso e si tracciano le linee guida dell’azione politica a livello locale e provinciale. Secondo Italexit, pronta a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative, in questi ultimi anni di amministrazioni sbagliate e irresolute, Latina ha pagato un prezzo altissimo con il commercio ormai distrutto e la disoccupazione dilagante.

“Oramai il partito del senatore Paragone sta diventando una realtà in tutta la provincia pontina – dichiara il coordinatore provinciale Alessio Pietrobon -. Sempre più persone si rivolgono a Italexit perché hanno capito che proponiamo l’unica soluzione percorribile per non finire in rovina. Piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, operai e tutti quei giovani che vogliono riprendere in mano il proprio destino stanno confluendo nel partito. Segno tangibile della nascita di un altro circolo sul territorio pontino, quello del Sud Pontino”

Forti di questi risultati il movimento ha deciso di presentarsi e dire la sua nei comuni che al voto fra settembre e ottobre prossimo.

“La sovranità monetaria è alla base dell’indipendenza di una nazione – afferma Pietrobon -. Un Paese in possesso della sovranità monetaria non deve preoccuparsi della carenza di denaro ma soltanto di impiegarlo al meglio affinchè lo Stato possa farsi realmente strumento per realizzare i bisogni del popolo. Da quanto tempo non si sente più parlare di piena occupazione? Contratti veri? non contratti a termine, agenzie interinali e lavoro precario, perché senza un contratto vero non si costruisce nulla. Sostegno alla domanda interna, ai piccoli e medi imprenditori e per fare tutto questo ci serve un paese forte, libero e indipendente, che recuperi la propria sovranità monetaria. Questa è la nostra proposta politica e su questa che riceviamo molte adesioni”.

La squadra di Italexit, scrive il coordinatore, è pronta a scendere in campo “vicina al vero civismo fatto di associazioni e cittadini che amano profondamente il territorio e con il cuore alla vita della città ma sicuramente alternativi a tutti quei partiti che ormai hanno dato vita al PUDE (Partito Unico Dell’Euro), ma anche a quella destra che a Latina e in provincia ha recato solo danni”.

Italexit si dichiara aperta a tutti coloro che, non riconoscendosi più nelle logiche dei vecchi partiti nazionali, sentono il bisogno di mettere a disposizione della propria comunità impegno e competenze su un percorso progettuale condiviso. Il partito sta raccogliendo dal malcontento generale le informazioni e le idee utili, che saranno parte del programma, per trovare soluzioni reali all’impoverimento del territorio. Con le nuove leve proporrà la sua presenza alle prossime elezioni amministrative “non per mera partecipazione, ma per attuare le proprie idee su un terreno martoriato ma tanto fertile come quello di Latina e della provincia” conclude Pietrobon.