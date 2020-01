E’ sereno Claudio Moscardelli ed in merito alla possibilità, data per certa ma non ratificata ufficialmente, dell’entrata nella giunta Coletta di Carla Amici, non si scompone.

La notizia circolava da giorni e la prossima settimana dovrebbe trovare compimento.

“Si tratta di una scelta compiuta a titolo squisitamente personale. Se dovesse concludersi l’accordo una cosa è certa, sarà espulsa dal partito. Il Pd ha fatto una scelta precisa, all’unanimità corse in avanti non sono consentite. Siamo e restiamo all’opposizione dell’amministrazione Coletta e non intendiamo – spiega il segretario provinciale del Pd – fare alcun passo indietro”.

Insomma non c’è asso da calare o Zingaretti che tengano, Moscardelli sembra essere irremovibile anche rispetto a possibili scossoni che in un partito sulla strada del rilancio e del radicamento potrebbero verificarsi.

“Lo statuto a chi fa parte del Pd non dovrebbe essere sconosciuto. Non si tratta di una decisione che verrebbe assunta per questioni personali ma nel rispetto di tutti coloro che nel Pd rispettano le regole che – conclude Moscardelli – non possono essere utilizzate come un elastico per assecondare velleità personali”.

Siamo ancora nella fase iniziale di un percorso che nel Pd andrà comunque gestito.

Mentre la Amici metterà il suo impegno in seno alla giunta Coletta con la delega alle attività produttive e alle società partecipate il Pd andrà dritto puntando, seppure con una spina nel fianco, al 2021.