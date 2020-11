Ambulanze sotto la lente dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazione.

Una maxi operazione, scaturita da un caso accertato a Napoli, dove è stata verificata l’assenza di adeguate procedure preventive e di sanificazione dei mezzi di emergenza impiegati nel trasporto di pazienti, sia con patologie ordinarie che riconducibili all’infezione da Covid-19, con potenziale rischio di diffusione del contagio.

Al termine di accertamenti svolti su alcune postazioni di pronto intervento a Latina e provincia sono state denunciate all’autorità giudiziaria 4 persone tra dirigenti pubblici e titolari di aziende private per aver omesso di procedere alla formazione degli operatori e documentare l’assegnazione dei prescritti D.P.I., predisporre i protocolli operativi per la prevenzione dal covid-1, revisionare gli estintori – eseguire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali sanitari.

Sono state in tutta Italia 945 le ambulanze sottoposte a controllo, quasi un centinaio di violazioni e 46 mezzi non a norma per la sicurezza degli operatori e delle persone trasportate a bordo.

15 le violazioni penali e 29 quelle amministrative, rilevando la mancanza di protocolli e di procedure di pulizia e sanificazione dei vani dei mezzi sanitari (in 16 casi) , di mancato possesso ed uso di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti e camici monouso a volte privi di certificato di conformità o smaltiti in modo irregolare (13 episodi contestati).

A causa di gravi carenze igienico-gestionali e di impiego di mezzi in attività non consentite è stato eseguito un provvedimento di divieto d’uso di 4 veicoli di un’azienda privata ed un fermo amministrativo di un veicolo-ambulanza non impiegabile per servizi di pronto intervento sanitario.