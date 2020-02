di Daniela Pesoli – Fratelli d’Italia chiederà un incontro alla Regione Lazio per chiedere maggiori attenzioni per l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi dove ci sono criticità soprattutto al pronto soccorso, spesso in sovraffollamento, a causa della carenza di personale.

Lo annuncia Francesco Pistillo, membro del direttivo di Fratelli d’Italia di Fondi, che in questi giorni ha visitato il pronto soccorso verificando l’esistenza di disagi per gli utenti che afferiscono al “San Giovanni di Dio”.

“C’erano ambulanze – sostiene Pistillo – ferme ad aspettare che i pazienti venissero trasferiti su letti o lettini. Si continua ancora ad operare al pronto soccorso con un solo medico e due infermieri, non si riesce più a gestire la situazione. Il personale è ridotto ai minimi termini”.