Un incidente stradale praticamente senza conseguenze quello avvenuto ieri sera a Latina, in via Guido Rossa, nei pressi dalla chiesa di Santa Rita.

Per fortuna la persona coinvolta non ha riportato traumi tali da richiedere il ricovero in ospedale, ma è l’episodio in se che è degno di essere riportato perché riguarda l’ennesimo sinistro che vede coinvolto un monopattino.

Alla guida del mezzo un giovane, tamponato da un’auto che stava facendo manovra all’interno di un parcheggio.

Come detto, il giovane non ha avuto conseguenze fisiche tanto che ai sanitari del 118, accorsi sul posto, non hanno ritenuto necessario, anche vista l’insistenza del giovane, ricorrere al ricovero ospedaliero.

Fa riflettere, però, la pericolosità del mezzo, o meglio, la leggerezza con la quale alcuni, magari non pronti, lo utilizzano. Il monopattino elettrico è sempre un mezzo di locomozione, va usato con cautela e va spesso ad inserirsi nel traffico veicolare. Senza regole, e senza preparazione, può diventare una trappola mortale.