La pandemia da coronavirus dilaga ormai in ogni angolo della provincia di Latina.

Alcuni paese sono più colpiti di altri ma anche li dove l’incidenza è inferiore, magari perché il posto è più piccolo, comunque l’emozione e la paura si sentono. Come nel piccolo comune di Roccasecca dei Volsci dove, come ricorda il sindaco Barbara Petroni, oggi sono due i nuovi casi di contagio riscontrati

“Sale a 6 il numero degli attuali positivi – ricorda il primo cittadino. I 2 nuovi positivi sono già in isolamento e non presentano sintomi. Formulo gli auguri di pronta guarigione e raccomando a tutta la cittadinanza di seguire le regole fondamentali per evitare la diffusione del virus: indossare la mascherina; lavarsi frequentemente le mani; mantenere il distanziamento fisico ed evitare gli incontri, soprattutto in luoghi chiusi, con amici e familiari diversi dal proprio nucleo convivente”.