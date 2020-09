I casi di positività al coronavirus covid 19 nel comune di Roccagorga si susseguono. A dare notizia di due nuove persone infettate è il profilo facebook del comune lepino dove questo pomeriggio è stata data la seguente comunicazione: “È giunta notizia di altri due casi di positività nei referti dei tamponi eseguiti lunedì a Roccagorga.

I tamponi non sono stati ancora repertati tutti e potremmo rischiare di avere altre brutte sorprese, ma speriamo di no.

La Asl è già in contatto con i soggetti risultati positivi per le ulteriori indagini del caso e per risalire ai loro contatti. Invitiamo tutti alla calma e a mantenere il rispetto delle regole raccomandate ormai da sempre.

Un grande abbraccio a tutta la comunità per il delicato momento che stiamo vivendo ed un augurio di pronta guarigione a coloro che risultano colpiti dal virus”.

La situazione in paese continua quindi ad essere tesa. C’è paura soprattutto per gli anziani, che non sono pochi, e le continue notizie di nuovi positivi non aiutano certo a rasserenare gli animi.