Nuovo incremento degli infetti da coronavirus in provincia di Latina.

“Rispetto alla giornata di ieri- si legge nel consueto collettino della Asl – si registrano 9 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei comuni di Formia (1), di Latina (6) e di Santi Cosma e Damiano (2).

I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e da fuori Regione.

Non si registrano nuovi decessi.

Dall’inizio della pandemia sono quindi 695 gli infetti, con una prevalenza su 10000 abitanti di 12,08. 540 le persone guarite, 37 i deceduti. 118 le persone in cura di cui 84 trattate a domicilio.

Nel comunicato della Asl il solito, ormai, appello alla responsabilità: “Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando

rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.