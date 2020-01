La sale operatorie dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono ancora ridotte all’osso.

Nei mesi scorsi si era necessario, per consentire i lavori di realizzazione della cosiddetta sala ibrida, inaugurata ma non funzionante, la chiusura di uno dei blocchi operatori.

Il piano interessato è il secondo dove si trova la chirurgia generale.

Il processo di organizzazione, che doveva consentire l’espletamento dei lavori di rinnovamento dell’area in sicurezza, ha visto la destinazione di una sala per le urgenze e dell’altra per gli interventi programmati.

La mancanza di disponibilità di spazi in cui operare ha portato all’allungarsi delle liste di attesa per i pazienti che dovevano effettuare interventi in elezione.

I medici sono costretti a destreggiarsi con limiti che ne impediscono il pieno svolgimento delle funzioni mentre i pazienti e i cittadini sono esasperati vedendo slittare di volta in volta le prestazioni di cui necessitano.

La speranza era che la fase di collaudo, terminati i lavori, sarebbero stati effettuati con rapidità.

Ma la burocrazia incombe e anche per l’eccellenza, rappresentata dalla sala ibrida che consentirà di effettuare interventi complessi, multidisciplinari, in un’unica seduta con benefici eccezionali anche per la ripresa del paziente, qualcuno parla di slittamento a marzo.

Già il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, il giorno del “taglio del nastro” aveva parlato di fine gennaio, metà febbraio.

Intanto le liste di attesa si allungano con buona pace dei pazienti.