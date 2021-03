Allerta meteo nel Lazio e quindi in provincia di Latina. Dalla nottata di oggi, 7 marzo, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, in particolare sui settori tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate.