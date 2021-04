La protezione civile ha emesso una allerta meteo per la mattinata di oggi, 6 aprile, e per le successive 18-24 ore. Nel Lazio si prevedono, infatti, venti da forti a burrasca, con raffiche forti, dai quadranti occidentali, ma anche mareggiate lungo le coste esposte. Con il freddo, è previsto in questi giorni un brusco calo delle temperature, è arrivato quindi anche il maltempo.

Il livello di allerta per il vento è stato valutato di codice “giallo”. Sono stati pertanto informati tutti gli Enti preposti ad attivare le fasi operative previste in questi casi.