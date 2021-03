Dopo la diramazione di due allerte meteo nei giorni scorsi e le copiose piogge di questa mattina che hanno causato allagamenti a Latina e in tutta la provincia con danni ingenti ancora da quantificare, la protezione civile ha prorogato lo stato di allerta, con codice giallo anche per questo pomeriggio e per le prossime 12- 18 ore.

Sono previste quindi ancora precipitazioni nelle prossime ore ed è richiesta la massima attenzione alla guida. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto.