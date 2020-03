“No panico, sì alla responsabilità”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a dopo l’incontro allo Spallanzani della task force sul Coronavirus.

“Sono i comportamenti individuali delle persone che possono fare la differenza, bisogna cambiare con il sorriso e la serenità molte abitudini delle persone: bisogna lavarsi le mani, evitare nei limiti del possibile luoghi sia pubblici che privati chiusi e affollati, e per almeno due settimane, ci si puo’ salutare senza stringersi la mano o abbracciarsi e non si offenda nessuno”.

Al momento le persone risultate positive al Covid 19, ricoverate allo Spallanzani, sono 7.

“Abbiamo investito diverse centinaia di migliaia di euro – continua Zingaretti – per una campagna di informazione sul tema, nel Lazio. Niente panico, ma consapevolezza che il problema c’e’. Gli eventi che si sono riscontrati nel Lazio non a caso sono legati alla partecipazione di una partita di calcio e a un concerto”.



Tra l’altro i casi emersi nel Lazio non hanno radice nella regione ma sono riconducibili a eventi in altri territori come zone della Lombardia o del Veneto, e da oggi anche a zone dell’Emilia Romagna, esattamente di Piacenza, per quanto riguarda il giovane vigile del fuoco in sorveglianza presso la caserma di Capannelle.

“Inoltre – ha precisato D’Amato – abbiamo in sorveglianza sanitaria 51 cittadini di Fiumicino, relativamente al nucleo ricoverato allo Spallanzani e residente li’. E abbiamo anche in sorveglianza il nucleo familiare dell’agente di polizia“.