Responsabilità e massima attenzione.

Sono queste le parole d’ordine per la gestione della diffusione del Coronavirus sul territorio.

I sindaci della provincia di Latina stanno seguendo attentamente l’evolversi della situazione. Attualmente nel Lazio non sono registrati casi se non quelli, come sottolineato oggi nel bollettino emesso dallo Spallanzani, dei due cinesi ricoverati.

Il Comune di Fondi ricorda che in tema di prevenzione sul nuovo coronavirus è a disposizione dei cittadini l’opuscolo informativo elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità.

In caso di sintomi influenzali è opportuno contattare telefonicamente il medico di base o il numero verde 1500.

Al momento, oltre al decalogo del Ministero, non ci sono altre particolari misure restrittive. La diffusione di corrette informazioni è fondamentale per evitare inutili e pericolosi allarmi sociali.

“Invito tutta la cittadinanza a non alimentare – spiega il sindaco e parlamentare europeo, Salvatore De Meo – alcuna forma di psicosi per quanto riguarda il Coronavirus. Questa è una fase delicata alla quale ciascuno di noi deve contribuire per garantire le corrette forme di gestione delle procedure di prevenzione e controllo che al momento per la nostra Regione e Provincia si limitano alla classiche norme di igiene.

De Meo riprende e rilancia l’appello del presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri ai genitori perché evitino di portare i bambini nello studio del pediatra o al pronto soccorso per comuni sintomi quali tosse, raffreddore e febbre.

“Per annullare il contagio da coronavirus – conclude – dobbiamo limitare il contatto tra malati e sani. In prima istanza, i sintomi si possono affrontare con consigli telefonici”.

Contestualmente sul caso è intervenuto anche il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan che sul suo profilo sociale ha scritto: “Massima attenzione da parte dell’amministrazione comunale sull’emergenza mondiale del Coronavirus. Lunedì saremo al lavoro per formulare e adottare tutte le precauzioni opportune, compresa la limitazione delle gite scolastiche. Niente allarmismo, massima attenzione”.