Riorganizzazione delle strutture ospedaliere, potenziamento dei servizi e aumento del personale in forza agli ospedali.

La Regione Lazio per far fronte all’emergenza Coronavirus ed evitare che eventuali quarantene a cui sono sottoposti medici, infermieri e tecnici come accaduto nel caso di Latina, possano inficiare le prestazioni offerte ha deciso di passare alle misure straordinarie.

Tra queste l’autorizzazione al reclutamento, in virtù dell’attivazione dei posti letto aggiuntivi in terapia intensiva, di 474 unità di personale.

Tra questi 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 operatori socio sanitari.

I posti letto di terapia intensiva passano, secondo l’ordinanza, da 618 a 675: i 150 posti in più, nello specifico, derivano in parte dal raddoppio dei posti dello Spallanzani, in parte dall’attivazione del centro ‘Covid-2’ del Columbus.

Per quanto concerne la riorganizzazione della rete dei laboratori, a quelli del Gemelli afferiranno le Asl di Rieti edi Viterbo, la Roma 4 e la Roma 5 ai laboratori del Sant’Andrea, la Roma 2 e Frosinone a Tor Vergata, la Roma 1 all’Umberto I, la Asl di Latina al Santa Maria Goretti di Latina, mentre la Roma 6 al Campus Biomedico.

Il laboratorio di riferimento regionale resta lo Spallanzani di Roma.